Elicottero caduto a New York, morti Escobar e famiglia. Chi sono

Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli sono le vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri a New York, quando un elicottero, per cause ancora da accertare, ha perso quota precipitando nel fiume Hudson. Oltre alla famiglia spagnola ha perso la vita anche il pilota 36enne dell'elicottero Bell 206 della società New York Helicopters, che non è stato ancora identificato. Come riportano i media internazionali, i bambini, figli di Escobar e della moglie, avevano quattro, cinque e undici anni. La famiglia era arrivata a New York da Barcellona, hanno riferito due funzionari spagnoli a ABC News.

La carriera di Escobar

Agustìn Escobar era entrato nella multinazionale nel 1998 come responsabile delle vendite e della gestione dei progetti per i sistemi di automazione dell’alimentazione in Spagna. Negli anni aveva fatto carriera, arrivando a sviluppare progetti innovativi e a ricevere riconoscimenti come i Siemens Country Awards. Nel 2010 si era trasferito a New York per seguire lo sviluppo del business internazionale in Nord America, per poi trasferirsi a Bogotá, in Colombia. Otto anni dopo aveva assunto la guida di Siemens Rail Automation SAU e Siemens Mobility SLU in Spagna, facendo così ritorno nel suo Paese. Nel 2022 era stato nominato a capo della divisione Siemens per la Spagna e l'Europa sudoccidentale, come reso noto in un comunicato stampa del gruppo.