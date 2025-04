Elicottero caduto a New York, le immagini dell'incidente

Un elicottero si è schiantato ieri nel fiume Hudson a New York. 6 morti tra cui il pilota e una famiglia con tre bambini. Le immagini mostrano i pattini di atterraggio dell'elicottero sporgere dal fiume accanto alla West Side Highway di Manhattan, mentre diverse imbarcazioni si accalcavano intorno al luogo dell'impatto. Almeno quattro persone sono state recuperate dall'acqua e trasportate in ospedale nel New Jersey, uno sarebbe una bambino di 10 anni. A bordo dell'elicottero caduto nel fiume Hudson c'erano Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni: lo ripotano i media internazionali, che citano fonti della polizia. Nell'incidente è morto anche il pilota 36enne dell'elicottero Bell 206 della società New York Helicopters, che non è stato ancora identificato.