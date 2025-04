Funerali Papa, Infantino (Fifa): "Con Francesco rapporto speciale"

Nell’intervista a Sky TG24 in occasione dei funerali del Santo Padre, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato del suo rapporto con Papa Francesco. Ha ricordato i loro incontri e la forte passione del Pontefice per il gioco del calcio, oltre che la condivisione profonda di valori tra i due. “Lo sport è una scuola di vita dove si impara moltissimo. Lo diceva Papa Francesco: impari il rispetto dell’avversario e delle regole”. Queste le parole di Infantino riguardo agli insegnamenti comuni al calcio e alla fede. Il presidente poi, interrogato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, ha ricordato il valore dello sport come strumento di integrazione e di risoluzione dei conflitti: “Abbiamo visto oggi come un’emozione possa connettere due leader, anche di origine o religione diversa”.