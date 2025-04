Papa Francesco, l'ultimo viaggio in papamobile della bara

Due ali di folla hanno accompagnato la papamobile con il feretro di papa Francesco. Migliaia di persone si sono assiepate lungo il percorso che dal Vaticano ha portato il feretro del Pontefice a Santa Maria Maggiore dove Bergoglio è stato tumulato. Applausi e foto al passaggio del mezzo, per un ultimo saluto. Smartphone in mano per immortalare, con foto e video, un momento storico: il corteo funebre per l'ultimo viaggio terreno di papa Francesco. In migliaia hanno assistito al passaggio del carro funebre, una ex papamobile che il Pontefice ha utilizzato in un viaggio in Oriente riadattata, da dietro le transenne allestite ai lati del percorso.