Ucraina, palazzi bombardati a Kharkiv vengono dipinti

A Saltivka, quartiere popolare devastato dai bombardamenti nella città ucraina di Kharkiv, un maestro di scuole elementari dipinge quadri dei palazzi distrutti dai razzi. Dimitrian Lomar, 29 anni, dipinge per se stesso e per esprimere "ciò che non si può comunicare con le parole".
