Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha iniziato la visita ufficiale in India incontrando Modi e partecipando a diversi eventi culturali
Prossimi video
Ucraina, palazzi bombardati a Kharkiv vengono dipinti
Mondo
Germania-India, Merz incontra Modi e visita Ahmedabad
Mondo
Australia, incendio boschivo nello Stato di Victoria
Mondo
Los Angeles, camion contro folla al raduno per l’Iran
Mondo
Renee Good, fiori e candele al memoriale di Minneapolis
Mondo
Mario Burlò è libero, intervista all'avvocato
Mondo
Trump: potremmo dover scegliere tra la Groenlandia e la NATO
Mondo