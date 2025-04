Funerali Francesco, il timelapse dei fedeli in Piazza San Pietro

Dalle prime ore di questa mattina sono migliaia i fedeli che sono giunti a San Pietro, in Vaticano. In questo video si può apprezzare come le persone abbiano gremito la piazza

Secondo le autorità di Roma, sono circa 250 mila le persone che si sono radunate dalle prime luci dell'alba di oggi in piazza San Pietro e nei dintorni per le celebrazioni del funerale di Papa Francesco. Presenti anche 160 delegazioni internazionali e capi di Stato. In questo video si può apprezzare come si sia riempita la piazza.