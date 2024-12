Usa, Trump nomina il businessman Stephens ambasciatore in Gb

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente eletto su Truth sottolineando che "Warren ha sempre sognato di servire gli Stati Uniti a tempo pieno, sono emozionato che ora avrà questa opportunità come diplomatico di alto livello". Nato a Little Rock in Arkansas, Warren Stephens, 70 anni, è presidente, amministratore delegato e chairman di Stephens Inc., una banca privata di investimento

Il presidente eletto Donald Trump ha scelto l'uomo d'affari Warren Stephens per ricoprire il ruolo di nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. Ad annunciarlo è stato lo stesso tycoon su Truth sottolineando che "sono lieto di annunciare che Warren A. Stephens, uno degli uomini d'affari di maggior successo del Paese, è stato nominato Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Corte di St. James, ruolo in cui agirà come nostro Rappresentante presso il Regno Unito". Warren "negli ultimi 38 anni è stato presidente e amministratore delegato della sua azienda, Stephens Inc. ma anche un filantropo", ha aggiunto il presidente eletto, che ha anche annunciato che parteciperà alla riapertura di Notre Dame a Parigi l'8 dicembre.