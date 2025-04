Farmaci, arriva il codice Data Matrix anti contraffazione: cosa cambia

Introduzione

Il bollino sui farmaci va in pensione: ora arriva il codice a barre Data Matrix, una sorta di Qr Code (ma con caratteristiche diverse) che contiene cinque informazioni chiave per tracciare il medicinale e garantire che non sia contraffatto. Un cambio dovuto alla direttiva europea 62/2011/UE che l'Italia, insieme alla Grecia, ha recepito solo ora