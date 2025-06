Covid, cresce la variante Stratus: tra i sintomi c'è la raucedine

Pur non rilevando segnalazioni di malattie più severe con le nuove varianti, tra cui Stratus, l'Oms e il suo gruppo consultivo continuano a chiedere di monitorare il quadro Covid. Per quanto riguarda l'ultima new entry Xfg, l'agenzia Onu insiste a "raccomandare agli Stati membri di dare priorità ad azioni specifiche per affrontare al meglio le incertezze relative a fuga di anticorpi e gravità". Si chiede, insomma, di tenere un buon livello di attenzione e condurre test di neutralizzazione utilizzando per esempio sieri umani, rappresentativi delle varie comunità, e di eseguire valutazioni comparative con le altre varianti in circolazione per rilevare eventuali cambiamenti negli indicatori di gravità.

