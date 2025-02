Covid, team cinese scopre un nuovo coronavirus trasmissibile all'uomo

La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori dell’università di Wuhan guidato dalla virologa Shi Zhengli. Il nuovo virus usa lo stesso recettore umano del virus che causa il Covid-19 e per questo motivo è trasmissibile da animale a uomo ascolta articolo

Esiste un altro Coronavirus e anche questo, come il virus del Covid-19, è potenzialmente trasmissibile all’uomo. La scoperta arriva dalla Cina, precisamente da Wuhan, città diventata nota perché all’origine della pandemia del 2019. Il team cinese di ricercatori ha rilevato l’esistenza di un nuovo coronavirus dei pipistrelli che comporta il rischio di contagio dall’animale all’uomo in quanto utilizza lo stesso recettore umano del virus che causa il Covid-19. Lo studio è stato guidato da Shi Zhengli, la virologa di spicco nota come la “batwoman”, ovvero “donna pipistrello”, per la sua vasta ricerca sui coronavirus dei pipistrelli, presso il Guangzhou Laboratory insieme a ricercatori della Guangzhou Academy of Sciences, della Wuhan University e del Wuhan Institute of Virology.

Il nuovo coronavirus L'ultima scoperta del team di ricercatori cinese è un nuovo discendente del coronavirus HKU5 identificato per la prima volta in un pipistrello giapponese a Hong Kong. Il nuovo virus proviene dal sottogenere merbecovirus, che comprende anche il virus Mers-CoV che causa la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers). Questo virus, come detto, usa lo stesso recettore umano del Covid-19: è infatti in grado di legarsi all'enzima di conversione dell'angiotensina umano. "Segnaliamo la scoperta e l'isolamento di un lignaggio distinto (lignaggio 2) di HKU5-CoV, che può utilizzare non solo l'Ace2 del pipistrello, ma anche l'Ace2 umano e vari ortologhi dell'Ace2 dei mammiferi (geni trovati in specie diverse con un'origine comune)", hanno scritto i ricercatori in un articolo pubblicato sulla rivista Cell. Gli scienziati hanno sottolineato poi che è necessario un monitoraggio attento del virus ma hanno anche fatto sapere che la sua potenza è "significativamente inferiore" a quella del Covid-19 e "il rischio che l'Hku5-CoV-2 emerga nella popolazione umana non deve essere esagerato".

Covid-19 Sulle origini del Covid-19 ancora non c’è chiarezza. Secondo alcuni studi, il virus si sarebbe diffuso prima tra i pipistrelli per poi passare all’uomo tramite un animale ospite intermedio. La virologa Shi Zhengli, team leader della nuova scoperta, ha sempre negato che l'istituto di Wuhan possa essere stato responsabile della pandemia. La diffusione della nuova scoperta arriva nel giorno in cui, cinque anni fa, fu registrato ufficialmente in Italia il primo caso di coronavirus all'ospedale di Codogno.