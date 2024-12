Multe ai no vax, qual è la situazione nel resto del mondo?

Il decreto Milleproroghe prevede l’annullamento delle sanzioni per chi non ha ottemperato all’obbligo vaccinale durante la pandemia di Covid. In Italia la multa da 100 euro fu introdotta fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ma a pagare fu meno dell’1% degli interessati. Solo Austria e Grecia presero misure analoghe, e le annullarono dopo pochi mesi. Di questo si è parlato nella puntata dell’1 dicembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24