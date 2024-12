Introduzione

Stop alle multe per coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid. Ad annunciarlo, con un comunicato, è stato Palazzo Chigi che, con il decreto legge Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri, ha deciso di abrogare “in modo da non dover procedere con una ulteriore proroga, le norme relative a sanzioni pecuniarie in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da virus Sars-Cov-2”. In aggiunta, il governo ha stabilito anche l'“annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e non riscosse e relativo discarico”. La norma, che riguarda tutti coloro che non hanno ancora pagato la sanzione o la cartella, non prevede però rimborsi per chi ha già effettuato il pagamento