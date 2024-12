Introduzione

Il testo, atteso all'esame del Consiglio dei Ministri in programma lunedì 9 dicembre, dovrebbe contenere 20 articoli in materia di Pubblica Amministrazione, Salute e Sport. Secondo quanto si legge nella bozza del decreto, slitta dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 l'obbligo per alcune categorie di imprese di stipulare contratti assicurativi contro i rischi legati a catastrofi naturali, come per esempio alluvioni o terremoti.