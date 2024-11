Long Covid, uno su quattro non sa di averlo: diagnosi grazie all’Ia

Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nella diagnosi



I ricercatori americani sono partiti definendo criteri chiari per la diagnosi del Long Covid: il quadro clinico doveva essere inspiegabile da altre patologie, associato a una precedente infezione da Sars-CoV-2 e con sintomi persistenti per almeno due mesi in un periodo di monitoraggio di 12 mesi. Sulla base di questi criteri, l’algoritmo è stato addestrato per individuare il Long Covid utilizzando una tecnica avanzata, detta “fenotipizzazione di precisione”. Questo metodo consente all’Intelligenza artificiale di esaminare le cartelle cliniche alla ricerca di sintomi correlati al Covid-19 e di monitorarli nel tempo per distinguerli da quelli di altre malattie. Ad esempio, se un paziente presenta mancanza di respiro, l’Ia verifica che non sia dovuta a condizioni preesistenti, come insufficienza cardiaca o asma. Solo quando tutte le altre possibili cause sono escluse, l’algoritmo segnala il paziente come affetto da Long Covid.



Un metodo avanzato per distinguere il Long Covid



Durante lo studio, il team di ricerca ha usato l’algoritmo per analizzare le cartelle cliniche di oltre 295.000 pazienti, distribuiti tra 14 ospedali e 20 centri sanitari comunitari del Massachusetts. L’Intelligenza artificiale ha rilevato che "il 22,8% manifesta i sintomi del Long Covid”, ovvero quasi una persona su quattro, a fronte delle stime precedenti che indicavano meno di una su dieci. "Una cifra che potrebbe dipingere un quadro più realistico del tributo a lungo termine che paghiamo alla pandemia”, hanno osservato i ricercatori. "Il nostro strumento di Ia potrebbe trasformare un processo diagnostico nebuloso in qualcosa di nitido e mirato, dando ai medici la possibilità di dare un nome a una condizione difficile da inquadrare e riconoscere”, ha commentato l'autore senior Hossein Estiri.