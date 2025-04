Risparmio di 1 miliardo per l’Ssn con contrasto a fumo e alcool

Nasce l’Osservatorio sull’economia della salute che monitorerà gli stili di vita degli italiani: focus sulla prevenzione contro fumo, alcol e sedentarietà per mantenersi in salute e garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con un risparmio stimato di oltre 1 miliardo di euro per i costi sanitari diretti ascolta articolo

Con azioni di contrasto a fumo, alcolici, sedentarietà e cattiva alimentazione, si potrebbe risparmiare in Italia oltre un miliardo di euro l'anno solamente per i costi sanitari diretti. Questa la stima presentata in occasione del lancio dell'Osservatorio sull'Economia della Salute Pubblica per il cambiamento del sistema sanitario italiano, fondato dall'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems)-Facoltà di Economia con l'obiettivo di monitorare in modo sistematico gli stili di vita della popolazione italiana, valutandone l'impatto sulla spesa sanitaria nazionale.

L’allarme dei dati Tra le sfide di oggi, in cima alla lista c’è il fumo che, con la sua percentuale di fumatori stabile al 19% da oltre un decennio, si posiziona come il principale nemico per la salute pubblica. Secondo l’Altems, se metà dei fumatori modificasse le proprie abitudini optando per prodotti alternativi senza combustione, si potrebbero ottenere risparmi pari ad oltre 700 milioni di euro l'anno. Dai dati traspare che quasi il 3% della popolazione assume alcolici in quantità elevate, accusando effetti devastanti per la salute. Al Ssn sarebbe sufficiente che un individuo su mille riducesse il proprio consumo di alcol per beneficiare di un risparmio di 60 milioni di euro l’anno. Quasi il 40% degli italiani non svolge una regolare attività fisica, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari, diabete 2, obesità e cancro. Le stime suggeriscono che se una persona su 100 iniziasse a praticare almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana, il risparmio per il sistema sanitario potrebbe essere di 223 milioni di euro l'anno. Quanto alle abitudini alimentari, una dieta scorretta può contribuire all'aumento di malattie croniche: nel 2021, sono stati registrati 109 mila decessi prematuri a causa di una cattiva alimentazione.