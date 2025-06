Dengue e West Nile, cresce rischio Italia: tecnologie di prevenzione

Le Malattie Tropicali Neglette colpiscono oggi oltre un miliardo di persone nel mondo, anche se la lotta globale ha registrato progressi significativi ed entro il 2030 l'OMS ha lanciato una roadmap che punta ad aumentare la prevenzione ascolta articolo

Il riscaldamento globale sta accelerando la diffusione di Malattie Tropicali Neglette (NTD, Neglected Tropical Diseases), un gruppo eterogeneo di 20 patologie infettive causate da virus, batteri, parassiti, funghi e tossine: tra queste ci sono i virus trasmessi da zanzare, come Dengue e West Nile, oggi presenti anche in aree del mondo un tempo considerate a basso rischio come il Mediterraneo europeo. L’innalzamento delle temperature, l’intensificarsi di eventi climatici estremi e il cambiamento degli equilibri ecologici hanno già avuto un impatto diretto sulla salute pubblica in Europa. Nel 2024, l’Italia ha registrato 213 casi autoctoni di Dengue, di cui 86 solo a Fano (Marche), segnando uno dei focolai locali più rilevanti mai documentati nel Paese. Allo stesso modo nel 2023 sono stati confermati 332 casi di virus West Nile, già endemico in diverse regioni italiane, e 27 decessi; il primo caso autoctono è del 2024, a Modena.

Le parole del Chief Technology Officer di Ulisse Biomed “La cooperazione scientifica e gli investimenti in tecnologie innovative giocano un ruolo chiave per contenere la diffusione di virus tropicali anche in Europa. Insieme a nuove soluzioni vaccinali, la ricerca sta lavorando per sviluppare strumenti utili ad anticipare e gestire i focolai: tra questi ci sono sistemi predittivi basati su intelligenza artificiale, tecnologie genetiche per limitare la capacità infettiva delle zanzare e dispositivi diagnostici distribuiti”, dichiara Lorenzo Colombo, Chief Technology Officer di Ulisse Biomed, healthcare biotech company che opera nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica.

La diffusione delle Malattie Tropicali Neglette La lotta globale alle Malattie Tropicali Neglette - Le NTD colpiscono oggi oltre un miliardo di persone nel mondo. Sebbene prevalenti in aree tropicali e subtropicali, la loro diffusione è diventata globale ed è favorita da migrazioni, viaggi e cambiamenti climatici. La lotta globale ha registrato progressi significativi - nel 2022, 848 milioni di persone hanno ricevuto trattamenti - ed entro il 2030 l'OMS ha lanciato una roadmap che punta ad aumentare prevenzione e controllo sulle NTD. “Di fronte a minacce sanitarie globali come Dengue e West Nile, la risposta non può essere frammentata: le aziende devono agire in coopetition, collaborando per condividere tecnologie, dati e risorse, pur mantenendo obiettivi strategici propri”, aggiunge Colombo. “Gli strumenti, specialmente quelli che permettono diagnosi rapide e sul campo, devono essere messi a disposizione dei Paesi più esposti: se riusciamo a intervenire laddove i focolai nascono, riduciamo il rischio di importazione nei Paesi a clima temperato come l’Italia”.

Analisi genetiche e diagnosi avanzata per debellare le NTD Esistono oggi tecnologie che possono ridurre i tempi di risposta alle epidemie migliorando l'accesso a diagnosi tempestive e a trattamenti mirati con l'ausilio di dati genomici dettagliati. Ad esempio Ulisse Biomed ha sviluppato soluzioni all'avanguardia per migliorare la sorveglianza epidemiologica e offrire una risposta rapida ai focolai, anche in aree con risorse limitate: tra queste c'è Hyris System™, piattaforma portatile di analisi genetica per il rilevamento in tempo reale di virus come Dengue e West Nile in campioni biologici (sangue umano o zanzare) direttamente sul campo o, nella sua versione automatizzata, ideale per laboratori che gestiscono grandi volumi di campioni.