Vaccini in calo tra i bambini, in Europa decuplicati casi di morbillo

La copertura vaccinale salvavita per l'infanzia è in stallo negli ultimi decenni, lasciando milioni di bambini a rischio di malattie mortali. Lo dimostra lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidati da Jonathan Mosser e Emily Haeuser, dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, Università di Washington, pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet. L'analisi riguarda la copertura vaccinale infantile globale dal 1980 al 2023, esaminando 204 Paesi e territori per undici combinazioni di dosi di vaccino raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Utilizzando fino a 1.085 fonti di dati uniche, inclusi dati di indagini multinazionali e nazionali, lo studio valuta l'impatto a lungo termine della pandemia di Covid-19 sull'immunizzazione di routine e i progressi necessari per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda per l'immunizzazione 2030.

Copertura vaccinale infantile in stallo da 10 anni Tra il 1980 e il 2023, la copertura vaccinale contro malattie come difterite, tetano, pertosse, morbillo, poliomielite e tubercolosi è raddoppiata, con un calo del 75% nel numero di bambini mai vaccinati, sceso da 58,8 milioni nel 1980 a 14,7 milioni nel 2019. Tuttavia, dal 2010 i progressi si sono arrestati o invertiti in molti Paesi: la vaccinazione contro il morbillo è diminuita in 100 Paesi su 204 e 21 Paesi ad alto reddito hanno registrato un calo nella copertura per almeno una dose dei vaccini originari dell'EPI, Expanded Programme on Immunization. La pandemia di Covid-19 ha aggravato la situazione, causando un calo significativo della copertura vaccinale globale a partire dal 2020.

La pandemia di Covid-19 ha aggravato la situazione Tra il 2020 e il 2023, circa 15,6 milioni di bambini non hanno ricevuto tutte e tre le dosi del vaccino contro difterite-tetano-pertosse o del vaccino contro il morbillo, con ampie interruzioni soprattutto nell'Africa subsahariana e in Asia meridionale. Si stima che la pandemia abbia causato circa 12,8 milioni di bambini non vaccinati in più a livello globale nel quadriennio 2020-20231. Le disparità regionali permangono marcate: nel 2023, oltre la metà dei bambini non vaccinati viveva in soli otto Paesi, principalmente nell'Africa subsahariana, 53%, e nell'Asia meridionale, 13%, con Nigeria, India e Repubblica Democratica del Congo tra i più colpiti.