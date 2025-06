Giornata mondiale della vitiligine: dati, sintomi e possibili cure

Ogni anno, il 25 giugno ricorre la Giornata Mondiale della vitiligine . Istituita nel 2011, la ricorrenza punta a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia dermatologica che coinvolge la pigmentazione cutanea ed è causata dalla mancanza di melanina. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) si tratta di una patologia di origine sconosciuta, probabilmente autoimmune. Secondo le ipotesi, potrebbe essere causata da “una reazione eccessiva del sistema di difesa dell’organismo che attacca, per errore, le cellule (i melanociti) produttrici del pigmento (la melanina) che determina il colore naturale della pelle causando, così, la presenza di macchie bianche (depigmentate) ben circoscritte”.

Interessa l’1% della popolazione mondiale

La vitiligine, spiegano gli esperti, non è una malattia dolorosa e nemmeno contagiosa o pericolosa per la salute, ma ha un andamento rapido e può colpire qualsiasi area della pelle, anche se si verifica solitamente su parti del corpo quali viso, collo, mani e nelle pieghe cutanee. Riguarda, all’incirca, l'1% della popolazione mondiale "senza differenze di sesso o di etnia” e si verifica in maniera più frequente dopo i vent'anni di età, sebbene possa insorgere anche in altre fasi della vita del paziente.

Le tipologie di vitiligine

La vitiligine, riferisce ancora l’Iss, “è classificata in base alla distribuzione delle macchie”. I due tipi principali sono la vitiligine non-segmentale, definita anche bilaterale o vitiligine generalizzata, e la vitiligine segmentale, definita anche unilaterale o vitiligine localizzata. Nel primo caso le macchie depigmentate possono comparire su entrambi i lati del corpo in modo simmetrico, essendo presenti su aree quali dorso delle mani, braccia, pelle intorno ad occhi, bocca, genitali, ginocchia, gomiti e piedi. Si tratta del tipo più comune di vitiligine e riguarda circa 9 persone su 10. La vitiligine segmentale o unilaterale, invece, non è simmetrica e le macchie bianche della pelle interessano solo una parte del corpo. È meno comune della bilaterale e rappresenta solo il 10% di tutte le forme legate alla malattia. Di solito, è presente soprattutto nei bambini, in particolare in 3 pazienti su 10.

I sintomi

In generale, comunque, i sintomi causati dalla vitiligine comprendono, oltre allo scolorimento di alcune zone della pelle, anche lo sbiancamento prematuro o l’ingrigimento di capelli, ciglia, sopracciglia o barba prima dei 35 anni, la perdita di colore nei tessuti che rivestono l'interno della bocca e del naso e la perdita, o il cambiamento del colore, della membrana che riveste la superficie interna dell’occhio.