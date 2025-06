Sanità, lunghe liste d’attesa per mammografia e colonscopia: i dati

Per una visita oculistica programmabile (che in media, a maggio, è stata erogata in 86 giorni a fronte dei 120 previsti), si possono attendere dai 20 ai 239 giorni; per una visita urologica da 20 a 173 giorni; per una dermatologica da 32 a 253 giorni. Anche nel caso degli esami la variabilità dei tempi d’attesa è molto ampia: per un'ecografia di capo e collo programmabile si va dai 15 ai 254 giorni di attesa; per una spirometria da 14 a 203; per un'elettrocardiogramma sotto sforzo da 13 a 159 giorni.