Farmacie, manca personale. Crollo dei laureati dal 2017 a oggi

Introduzione

Il report 2024 Federdarma realizzato su dati AlmaLaurea ha messo in evidenza la carenza di personale nelle farmacie italiane. I laureati sono infatti passati - su base annua - da 5.095 del 2017 a poco più di 4mila del 2023. Nel complesso, gli occupati nel settore sono 99mila e hanno un’età media di 41 anni: 75mila sono dipendenti e tra questi ultimi 57mila sono collaboratori (non sono perciò titolari di farmacia). La quota è costituita in gran parte da donne (79%)