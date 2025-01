Nuovo Codice Strada, patente a rischio per chi assume alcuni farmaci?

Introduzione

Le nuove norme di tolleranza zero sugli stupefacenti introdotte dal provvedimento - secondo farmacisti, psichiatri e associazioni che tutelano i pazienti affetti da epilessia - potrebbero andare a colpire chi assume determinati medicinali. "Le nuove regole equiparano l'uso di alcuni medicinali alla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, con sanzioni che arrivano alla sospensione della patente - denuncia il sindacato nazionale Farmacieunite - Ma se le sanzioni sono chiare, ad oggi non è chiaro quali siano esattamente i farmaci che possono essere male interpretati dai test, gli automobilisti sono preoccupati e i farmacisti non sono in grado di fornire risposte esaustive".