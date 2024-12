Introduzione

La riforma dell'articolo 187 del Codice della strada prevede una stretta sull’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope: sarà sufficiente risultare positivi al test e non sarà più necessario essere trovati alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica. Non sono compresi in questa fattispecie i consumatori di cannabis terapeutica, con il ministero dei Trasporti che ha fatto sapere che è in arrivo una circolare che farà chiarezza sul punto e sarà necessaria una ponderazione caso per caso, senza prevedere divieti assoluti di guida: "I pazienti dovranno continuare a seguire quanto già oggi riportato nei prontuari terapeutici e riferirsi alle indicazioni del proprio medico curante". La norma è ritenuta controversa: rischia la sospensione della patente anche chi non ha guidato in stato di alterazione, ma ha assunto sostanze nei giorni precedenti.