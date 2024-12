Vasco Rossi ieri è intervenuto con un reel su Instagram in maniera polemica e sarcastica contro il ministro dei Trasporti e leader della Lega che ha fortemente voluto il nuovo codice della strada. "Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che, se avete fumato una canna anche una settimana prima, e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni", ha commentato il rocker.

"Se siete lucidi sospensione della patente per tre anni"

"Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare", ha continuato il cantante. "Da oggi - ha sottolineato Vasco - anche se siete alla guida lucidi .. lucidi sì o lucidi no. Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Invece di guidare - il commento finale - si potrebbe prendere i treni...". Il rocker fa riferimento alla tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti voluta da Salvini. Chi viene trovato alla guida sotto effetto di cannabis non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test. Non sono compresi in questa fattispecie i consumatori di cannabis terapeutica.