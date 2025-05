Roma, 27enne muore per malore dopo festino a base di droga

Un giovane georgiano di 27 anni è morto dopo aver assunto droga e alcol a una festa. E' accaduto giovedì notte a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia che indaga sulla vicenda, dopo la serata trascorsa in compagnia di altri connazionali, il ragazzo è tornato a casa in gravi condizioni e i coinquilini sono scesi in strada a chiedere aiuto.

Morto per sospetta overdose di droga

Morte per sospetta overdose di droga, questa l’ipotesi più accreditata. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 27enne di nome Malkhaz Ekhvaia, dopo aver fatto uso di cocaina ed eroina ad un festino, abbia accusato un malore e sia stato abbandonato in strada da alcuni connazionali in via Francesco Valesio 13 a Roma, nella zona di Furio Camillo. A dare l'allarme i coinquilini. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso, ma per il ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare.