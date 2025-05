Napoli, droga nel cimitero e pusher minorenni: controllo carabinieri

Sequestri ed arresti a Scampia

Si ritorna a Scampia e durante le diverse perquisizioni nelle aree comuni del Lotto T/B di via Fellini, i carabinieri trovano nel vano ascensore 147 grammi di hashish e 160 grammi di marijuana. La droga, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, è stata sequestrata a carico di ignoti. Durante le operazioni finiscono in manette 3 persone in esecuzione di tre distinti provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria: si tratta di una 33enne che dovrà espiare 2 anni di reclusione per cumulo di pena; un 52enne con 5 anni di reclusione per furto aggravato e estorsione e un 35enne napoletano che su disposizione dell’ufficio esecuzioni penali della corte di Appello di Napoli, dovrà scontare 15 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.