Caso Resinovich, Sebastiano Visintin è irreperibile da ieri

Proseguono le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Da ieri il marito della vittima, Sabastiano Visintin, iscritto nel registro degli indagati lo scorso aprile, risulta irreperibile. Nei giorni scorsi, l'uomo ha continuato a pubblicare sui proprio profili social foto che lo ritraggono insieme alla moglie. Nel frattempo, gli inquirenti non escludono che possa essere valutata diversamente la testimonianza di alcuni sanitari che lavorano nel parco di San Giovanni di Trieste, dove è stato ritrovato il corpo di Resinovich. Gli stessi sanitari avevano sostenuto di aver visto un uomo aggirarsi nella zona nei giorni precedenti alla scoperta del cadavere. Una testimonianza in particolare parlava di un signore con la barba bianca, vestito con abiti scuri e una torcia accesa, che camminava all'alba del 5 gennaio nell'area dove poi sarebbe stato rinvenuto il corpo della 63enne.

Le testimonianze

Le testimonianze erano state formalizzate dagli investigatori ma, almeno nella prima fase delle indagini, non erano state rilevate come probanti. Dunque, non si esclude che, soprattutto in considerazione delle notizie diffuse sul presunto coinvolgimento di Visintin nell'omicidio, possano essere ritenute importanti.

Legale di Sergio Resinovich: “Ipotesi e dettagli neutri”

"Questa ipotesi e i nuovi dettagli emersi sono assolutamente neutri, non ci esaltano e non ci scoraggiano", ha commentato l'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste il fratello di Liliana, Sergio Resinovich. "Si tratta solo di un capo di imputazione che in una indagine per omicidio partita da poco è un elemento provvisorio che può cambiare in base agli sviluppi delle indagini e che va contemperato con una presunzione di non colpevolezza da riconoscere a un semplice indagato", ha concluso il legale.