Livorno, 27enne trovato morto in un bosco: era scomparso da ieri

In un bosco nella zona di Rosignano è stato trovato il corpo di un giovane uomo residente a Firenze. I familiari lo cercavano da ieri sera: è stato uno di loro a notare l’auto in una zona boscosa e a scoprire il corpo del giovane, riverso a terra poco distante dal veicolo. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza

Nel pomeriggio di sabato 24 maggio, in un bosco nella zona di Rosignano, in provincia di Livorno, è stato trovato il corpo di un 27enne residente a Firenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo quanto emerso, i familiari lo cercavano da ieri sera, e proprio uno di loro, recatosi al mare nella speranza di trovarlo, ha individuato l’auto del ragazzo parcheggiata in una zona boscosa. Poco distante, ha scoperto il corpo del 27enne riverso a terra.

Le indagini



Secondo quanto appreso il 27enne è stato trovato morto a poche centinaia di metri dall'abitazione di una familiare. Aveva posteggiato in modo ordinato l'auto e l'aveva chiusa, quindi si sarebbe addentrato in un terreno con della vegetazione. Sempre secondo quanto emerge, nella zona era abbastanza conosciuto perché vi abita la sorella ed era solito recarvisi da Firenze anche per trascorre dei periodi. Confermato che non ci sono tracce di sangue nel punto di ritrovamento del cadavere, né segni di aggressione o di arma sul corpo. Gli investigatori comunque aspettano di conoscere le indicazioni del primo referto del medico legale. Non è escluso che la procura possa decidere di disporre l'autopsia. L'area è stata isolata per il recupero di eventuali reperti.