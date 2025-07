Inchiesta urbanistica Milano, per San Siro tutto rimandato a settembre

Introduzione

Ieri è stato il giorno in cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha riferito in Consiglio Comunale, dopo essere rimasto coinvolto nell’inchiesta sull’urbanistica nella città. Il primo cittadino ha espresso l’intenzione di rimanere in sella se sostenuto dalla sua maggioranza. A fare un passo indietro, come atteso, è stato invece l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Per lui domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip.

Nel corso del suo intervento Sala ha toccato anche uno dei temi che stanno agitando Milano da tempo: il futuro dello stadio Giuseppe Meazza. Sala ha infatti invitato a "rispettare i tempi" su San Siro, tuttavia la discussione sulla vendita dello stadio a Inter e Milan, che il primo cittadino avrebbe voluto chiudere entro luglio, slitta a settembre.