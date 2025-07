Inchiesta urbanistica Milano, oggi Sala in Consiglio Comunale. LIVE

La maxi-inchiesta milanese rischia di mettere in difficoltà le operazioni di vendita in tempi brevi dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. L'obiettivo del sindaco Beppe Sala era di chiudere la partita entro il 31 luglio. La delibera sulla vendita sarebbe dovuta arrivare in giunta oggi, poi subito la convocazione di due sedute di commissione e l'approdo del documento in Consiglio comunale per il voto dell'aula. Ma ora tutto rischia di slittare con la richiesta di arresti domiciliari dalla Procura per l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, che ha seguito da vicino anche la trattativa sullo stadio, e con lo stesso Sala indagato. Sull'operazione è corsa contro il tempo perché il 10 novembre scatta il vincolo dei 70 anni sul secondo anello e lo stadio poi sarà tutelato e non potrà essere abbattuto.