Caso urbanistica Milano, chi è l'assessore Giancarlo Tancredi

Tra gli indagati nell'inchiesta urbanistica di Milano, oltre a Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, c'è anche Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune. Nei suoi confronti, i pm hanno proposto gli arresti domiciliari anche per l'ipotesi di corruzione, mentre la polizia ha effettuato perquisizioni anche all'interno della sua abitazione e del suo ufficio. La Procura, diretta da Marcello Viola, sta indagando da quasi tre anni sulla gestione urbanistica di capoluogo lombardo e su decine di progetti immobiliari. Sono stati aperti numerosi fascicoli in questi anni, soprattutto per i casi di nuove realizzazioni che sarebbero state spacciate per ristrutturazioni, senza i necessari piani attuativi nelle zone interessate.

Chi è l'assessore Giancarlo Tancredi

Architetto di 64 anni, Giancarlo Tancredi ricopre attualmente il ruolo di assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano e, negli anni, si è sempre occupato di progettazione e pianificazione urbana. Nel corso della sua attività, Tancredi ha gestito alcuni dei progetti più importanti del capoluogo lombardo, come l'area Porta Nuova, il Portello, City Life, l'Expo 2015, la Darsena e Santa Giulia. Prima di diventare assessore, l'architetto ha rivestito anche il ruolo di direttore d'area durante l'assessorato dell'attuale europarlamentare del Pd, Pierfrancesco Maran.

Rifondazione Comunista: “Tancredi si dimetta”

Sulla posizione dell'assessore 64enne si è espressa anche Rifondazione Comunista. "La richiesta di arresto, da parte della Procura di Milano, dell'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e dell'imprenditore Manfredi Catella, conferma ciò che Rifondazione Comunista denuncia da anni: a Milano si governa il territorio piegandolo agli interessi della rendita immobiliare, con la complicità diretta di pezzi delle istituzioni", ha scritto la Federazione di Milano di Rifondazione in una nota, invitando a "restituire la città a chi la abita, non a chi ci specula" e chiedendo le "immediate dimissioni" dell'assessore. “Il modello Milano, fatto di svendita del patrimonio pubblico, grandi operazioni speculative e totale espulsione delle classi popolari dai centri urbani, oggi mostra la sua vera natura: un sistema di potere opaco, permeabile a pressioni private, che svilisce le regole e calpesta l'interesse generale”, aggiungono precisando che “serve una svolta radicale nelle politiche della città: basta speculazione, basta Milano trasformata in una vetrina per pochi”.