Inchiesta Urbanistica Milano, chi è Manfredi Catella

L'imprenditore è alla guida del gruppo Coima, che ha realizzato la riqualificazione di Porta Nuova a Milano. "La trasparenza e la legalità sono fondanti per il nostro gruppo e per tutti noi, e avremo modo di affermarlo con determinazione anche in questa circostanza", ha commentato

Nell'ambito del nuovo filone dell'inchiesta sulla gestione urbanistica di Milano risulta indagato anche Manfredi Catella: per lui la Procura ha chiesto i domiciliari. Si tratta di uno fra gli imprenditori ritenuti di maggior rilievo nel panorama italiano. È Ceo e fondatore di Coima Sgr, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della città, come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti.

"I valori di Coima: legalità e trasparenza" "Abbiamo provveduto tempestivamente a fornire quanto ci è stato sinora richiesto e a svolgere le verifiche interne per confermare la regolarità in merito, che avremo modo di rappresentare con chiarezza nella sede giudiziaria. La trasparenza e la legalità sono fondanti per il nostro gruppo e per tutti noi, e avremo modo di affermarlo con determinazione anche in questa circostanza", ha commentato Catella, che ha poi precisato come l'indagine in corso sia relativa "a un incarico progettuale affidato in passato dalla nostra società all'architetto Scandurra. Dato il ruolo dell'architetto anche come membro della commissione paesaggistica del Comune di Milano fino al 2024, viene prospettata l'ipotesi che l'incarico professionale affidato possa avere influenzato la condotta del professionista nella commissione in merito ai progetti promossi dalla nostra società".

La biografia Catella è nato a Livorno nel 1968. Si è laureato all'Università Cattolica di Milano e negli anni '90 ha frequentato il master in Pianificazione urbanistica al Politecnico di Torino. Poco dopo, si legge sul suo profilo nella sezione Alumni dell'ateno milanese, si è trasferito a Londra per un corso in Advanced Management alla London Business School. All'inizio della sua carriera si è occupato della gestione dei fondi di investimento immobiliare per conto di Heitman a Chicago. In seguito ha lavorato per HSBC, occupandosi di investment management tra Milano e Parigi, e alla JP Morgan Fleming Asset Management come managing director e membro del consiglio di amministrazione.