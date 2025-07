Inchiesta Urbanistica Milano, chi sono le persone coinvolte

Richiesta di carcere anche per l'immobiliarista Andrea Bezziccheri fondatore di Bluestone. Nome in ascesa nel settore immobiliare milanese, ha firmato progetti come le Park Tower di via Crescenzago e il complesso “Hidden Garden” in piazza Aspromonte. Già indagato in altri fascicoli aperti dalla stessa Procura, in questo filone dell’inchiesta gli inquirenti ipotizzano una fitta rete di relazioni che avrebbe consentito l’avanzamento di alcuni progetti nonostante dubbi su destinazioni d’uso e piani attuativi. Ieri a Bezziccheri sono stati sequestrati circa 120mila euro in contanti nelle perquisizioni della Gdf.