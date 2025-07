Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala

Chiesti sei arresti

Sono sei gli arresti chiesti dalla Procura nell'ambito dell'indagine su un "sistema" di "speculazione edilizia selvaggia", rimasto "indisturbato" per anni. Per Giancarlo Tancredi, fino al 2021 dirigente comunale che già "si era trovato a decidere su interventi cruciali" sul fronte immobiliare e poi assessore alla Rigenerazione urbana, i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, hanno chiesto i domiciliari perché avrebbe dimostrato un "asservimento sistemico" a "società e gruppi finanziari". Le accuse nei suoi confronti sono di concorso in corruzione, falso e induzione indebita. Chiesti i domiciliari anche per un big del nuovo panorama dei costruttori, Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima. "La trasparenza e la legalità sono fondanti per il nostro gruppo e per tutti noi, e avremo modo di affermarlo con determinazione", ha spiegato l'imprenditore. In più, richieste di carcere per Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione paesaggio fino ad aprile e definito dagli inquirenti "faccendiere" e "lobbista", per Alessandro Scandurra, anche lui componente della Commissione, e ancora per l'immobiliarista Andrea Bezziccheri di Bluestone e Federico Pella, manager e socio della società di ingegneria J+S.