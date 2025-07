Caso urbanistica Milano, i progetti al centro dell’inchiesta

Il partito della premier, Fratelli d'Italia, è tornato a invocare le dimissioni di Sala chieste già mesi fa, perché serve "un cambio radicale alla guida della città”, hanno spiegato Sandro Sisler e Riccardo Truppo senatore e capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino: “Milano merita trasparenza, legalità e un'amministrazione che non fugga dalle proprie responsabilità". Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece commentato: “Io non sono mai lieto quando qualcuno viene arrestato ma è giusto che la strada della giustizia sia libera”. Non si esprime nel merito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che osserva però come "prima della riforma voluta da me queste persone sarebbero in carcere e poi interrogate. Con la riforma fatta da noi abbiamo invertito i ruoli per enfatizzare la presunzione di innocenza. Oggi la riforma è applicata a persone che appartengono a partiti che non la volevano". Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha detto: "Lasciamo che la magistratura faccia il suo corso, ma attendiamo che chi ha la responsabilità politica tragga le conseguenze”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece espresso "sconcerto e forte preoccupazione". Al di là degli aspetti giudiziari "su cui è fortemente auspicabile chiarezza in tempi rapidissimi", il vicepremier e ministro è "fortemente impensierito anche per la gestione della giunta che sta frenando lo sviluppo della città da troppo tempo".

