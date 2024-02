Milano è davvero tra le città più inquinate al mondo? I dati

Fanno discutere le rilevazioni della società svizzera IqAir, che ha messo il capoluogo lombardo in cima alla classifica delle città più inquinate della Terra. Il sindaco Sala ha polemizzato contro i risultati di questa ricerca, sostenendo come la qualità dell’aria sia in realtà migliorata negli ultimi anni. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 19 febbraio 2024