Caos vaccini in Lombardia, cosa non ha funzionato nelle prenotazioni

La campagna vaccinale in Lombardia è rallentata da diverse complicazioni e a finire al centro delle critiche è Aria Spa, la società incaricata dalla Regione per gestire le prenotazioni. Negli scorsi giorni, infatti, a causa di un disguido tecnico non sono partiti gli sms di convocazione per le vaccinazioni in diverse città. A Cremona, ieri mattina solo 58 persone sono state contattate e si sono presentate presso l'hub per ricevere il vaccino su circa 600 dosi disponibili ma grazie alle convocazioni fatte direttamente dall'Atts, entro le ore 17 sono state vaccinate comunque 603 persone. Nei giorni precedenti, situazioni simili si erano verificate a Monza, Varese e Como.