Health, Ministro Schillaci: “Il mio futuro? Oggi desidero fare bene”

Puntata 100 di Health, il Ministro della Salute Orazio Schillaci si racconta a Sky TG24 in una maniera inedita partendo dalla scelta di studiare Medicina – quando e perché -, l’amore per la ricerca e per le materie scientifiche, l’esperienza maturata all’estero e il desiderio di rientrare in Italia per essere utile al Paese

100 puntate. Per cento domeniche, dall’11 Dicembre 2022, siamo andati in onda con Health con l’obiettivo di parlare di Salute in modo chiaro, semplice, scientifico. Dall’importanza della ricerca scientifica alle principali novità in campo medico. In queste 100 puntate di Health abbiamo toccato diversi temi che riguardano la salute di tutti noi e continueremo a farlo, con clinici, specialisti, pazienti ed esperti di vari settori per abbracciare sempre di più il concetto di “One Health”. La nostra salute interconnessa a quella degli animali e dell’ambiente in cui viviamo.

La 100esima puntata di Health vede come protagonista Orazio Schillaci, Ministro della Salute dal 2022, che racconta il suo percorso professionale prima di arrivare alla politica. Un’intervista al Professore, per parlare di ricerca, di medicina, cura, scienza, persone ed esperienze. Qui alcune delle cose che ci ha raccontato. (L'INTERVISTA INTEGRALE)