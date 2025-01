Latte e cancro intestino: un bicchiere al giorno ridurrebbe il rischio

Una semplice abitudine quotidiana, come bere un bicchiere di latte, potrebbe rivelarsi una strategia efficace per ridurre il rischio di cancro intestinale. È quanto emerso dal più ampio studio condotto nel Regno Unito sulla relazione tra alimentazione e cancro intestinale, il terzo tumore più comune al mondo. I risultati, pubblicati su Nature Communications e ripresi dal Guardian, suggeriscono che l’assunzione di 300 mg di calcio al giorno (ovvero circa la quantità contenuta in un grande bicchiere di latte) sarebbe associata a una riduzione del rischio di cancro dell’intestino del 17%. Questo effetto protettivo è stato riscontrato anche nelle fonti di calcio non casearie, come il latte di soia fortificato (arricchito con calcio).