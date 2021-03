Covid Avellino, mancano le dosi di vaccino: persone in attesa per ore

In coda soprattutto docenti e personale scolastico, ma anche alcuni over 80. Per 4 ore in fila, accompagnata da una nipote, anche una donna di 95 anni che non ha voluto rinunciare per timore di essere richiamata dopo molto tempo

Sono diverse decine le persone convocate alle 14 di oggi pomeriggio al centro vaccinale di Avellino, allestito nel campo Coni di via Tagliamento, rimaste fuori dalla struttura per quasi quattro ore, in attesa di poter ricevere il vaccino, a causa di un ritardo nella consegna delle dosi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La lunga attesa fuori dal centro vaccinale

Tra le persone in coda soprattutto docenti e personale scolastico, ma anche alcuni over 80. Per 4 ore in fila, accompagnata da una nipote, anche una donna di 95 anni che non ha voluto rinunciare per timore di essere richiamata dopo molti giorni. Fuori dal centro vaccinale si sono registrati momenti di tensione, anche per la poca chiarezza nella comunicazione dei motivi alla base dell'attesa. Sulle prime gli addetti hanno provato a contenere il disappunto spiegando che si era verificato un problema con il sistema informatico per registrare i vaccinati, ma dopo molte insistenze e proteste è stata spiegata la vera ragione del ritardo: non erano state consegnate le dosi previste. Le vaccinazioni sono riprese poco prima delle 19.