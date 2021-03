Moderna, domande e risposte sul vaccino anti-Covid

Il vaccino contro il Covid di Moderna è il secondo arrivato in Italia dopo quello di Pfizer e prima di quello AstraZeneca. È stato autorizzato dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, il 6 gennaio e il giorno successivo è arrivata anche l’approvazione da parte dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Come il vaccino di Pfizer/Biontech, anche quello di Moderna utilizza la tecnologia dell’mRna: in sostanza ha al suo interno delle molecole di RNA messaggero, sintetizzate in laboratorio, che contengono le istruzioni per produrre alcune proteine specifiche del coronavirus, in modo da istruire l’organismo a riconoscerle e combatterle attraverso il sistema immunitario ( LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI VERRÀ VACCINATI )

Quali sono le differenze tra Moderna e Pfizer?

approfondimento

Covid, Quando Mi Vaccino? Il calcolatore stima la data di vaccinazione

I vaccini di Moderna e Pfizer sono molto simili tra di loro, ma differiscono per alcuni aspetti. Primo, l’età delle persone a cui possono essere somministrati: Moderna è stato autorizzato per le persone a partire dai 18 anni di età, mentre Pfizer già da 16. Anche le modalità di conservazione sono diverse: più semplice quello di Moderna perché richiede una temperatura di -20 gradi (ma è stabile tra +2 e +8 per 30 giorni se in confezione integra), contro i circa -70 per quello di Pfizer-BioNTech, che richiede quindi uno sforzo maggiore sul piano logistico. Leggermente superiore per il vaccino Moderna il periodo di tempo dopo il quale si considera pienamente acquisita l'immunità: a partire da 2 settimane dopo la seconda somministrazione, anziché una.

Quali sono efficacia e copertura?

Sull’efficacia del vaccino Moderna, l’Aifa ha spiegato che è sostanzialmente sovrapponibile a quella di Pfizer: quella dichiarata e validata di quest’ultima, risultante dai test clinici, nel ridurre i casi sintomatici di Covid-19 è del 95%, mentre per Moderna è del 94,1%. Per quanto riguarda la durata della protezione al momento non esistono indicazioni certe sulla durata della protezione. Per Pfizer si ritiene che debba essere di almeno 9 mesi, ma con ogni probabilità è di almeno 12. Anche su Moderna non vi sono certezze, anche se l'amministratore delegato dell’azienda Stéphane Bancel ha affermato che è probabile che il vaccino di Moderna "offra protezione fino a un paio di anni".