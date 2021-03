2/15 ©Ansa

PFIZER-BIONTECH - E’ stato il primo vaccino arrivato in Italia, a dicembre, ed è attualmente quello più utilizzato. Un prodotto destinato in via prioritaria agli operatori sanitari e agli over 80. Viene somministrato in due dosi con un intervallo di oltre tre settimane ed ha un’efficacia di oltre il 90%. Deve essere conservato a -70 gradi ed è indicato per persone dai 16 anni in su



Le caratteristiche del vaccino Pfizer-BioNTech