Covid-19, ecco come funziona il vaccino di Pfizer e Biontech

È il primo vaccino anti-Covid ad essere stato autorizzato in Unione Europea e finora più utilizzato nella campagna di vaccinazione nazionale. Ecco nel dettaglio come agisce e come viene somministrato

Il vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech è il primo preparato anti- Covid ad essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) e il 22 dicembre dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con la società di biotecnologie tedesca Biontech, è il vaccino finora più utilizzato nella campagna di vaccinazione nazionale anti- Covid . Si tratta di un vaccino a mRNA che viene somministrato in due iniezioni, a distanza di almeno 21 giorni (e non oltre i 42 giorni) l’una dall’altra.

Come agisce il vaccino



approfondimento

Covid, Quando Mi Vaccino? Il calcolatore stima la data di vaccinazione

Il preparato di Pfizer-BioNtech è uno dei due vaccini basati sulla tecnologia a RNA messaggero (mRNA) finora autorizzati dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Ma come agisce? Come spiegato dall'Agenzia Italiana del Farmaco sul suo sito ufficiale, Comirnaty proprio come il preparato a mRna di Moderna fa arrivare in alcune cellule della persona immunizzata un piccolo segmento di mRNA che contiene le istruzioni per produrre temporaneamente la proteina Spike, una proteina presente sulla superficie esterna del virus Sars-CoV-2, utilizzata per entrare nelle cellule e replicarsi. Nel vaccino, l'mRNA è inserito all’interno di microscopiche vescicole lipidiche che, fondendosi con le cellule umane, lo conducono all’interno della cellula. Una volta somministrato il preparato anti-Covid, l'mRna entra nelle cellule umane e avvia la produzione temporanea delle proteine Spike che, riconosciute come estranee, stimolano la risposta immunitaria, con l’attivazione dei linfociti e la produzione di anticorpi.

Alcuni dei linfociti che hanno reagito contro la proteina Spike sopravvivono per vari mesi, consentendo al sistema immunitario di attivare rapidamente una risposta contro un’eventuale invasione del virus Sars-CoV-2. L’mRNA del vaccino non resta nell’organismo ma si degrada poco dopo la vaccinazione.



Come viene somministrato e quanto è efficace



Come detto, il vaccino di Pfizer-BioNtech viene somministrato in due iniezioni, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra, e non oltre i 42 giorni.

Ogni dose somministrata contiene 0,3 ml di prodotto. Quanto all'efficacia, i risultati degli studi clinici di settore, condotti su un campione composto da 36.000 persone, hanno dimostrato che due dosi del vaccino Comirnaty, somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra, possono impedire al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia Covid-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età. L'efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose.



Come si conserva



Il vaccino Comirnaty può essere conservato per 6 mesi a una temperatura compresa tra -90°C e -60 °C. Come precisato dall'Aifa, "durante il periodo di validità di 6 mesi, i flaconcini chiusi possono essere conservati e trasportati a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C per un unico periodo di tempo della durata massima di 2 settimane, e possono essere nuovamente riportati a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C". Inoltre, "una volta scongelato, il vaccino non deve essere ricongelato. Dopo l’estrazione dal congelatore i dati sulla stabilità indicano che il flaconcino chiuso rimane stabile per un massimo di 24 ore se conservato a temperature comprese tra -3 °C e 2 °C; o 4 ore in totale se conservato a temperature comprese tra 8 °C e 30 °C.