Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 maggio. LIVE

Alla Camera, il presidente del Consiglio ha riposto alle interrogazioni sulla ripartenza del wedding e del turismo. Per quanto riguarda i vaccini, "la liberalizzazione dei brevetti di per sé non assicura la loro produzione", ha evidenziato il premier. Dopo il cordoglio per Luana D'Orazio e gli altri morti sul lavoro, Draghi ha annunciato "una strategia di azione nazionale per rafforzare i controlli". LA NOTIZIA