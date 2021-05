9/13 ©Ansa

Pur comprendendo dunque la volontà da parte dei futuri sposi di avere certezze su cosa si potrà o non si potrà fare durante i matrimoni, non sembrano in previsione particolari concessioni, quantomeno non a brevissimo termine. Il governo ha comunque stanziato al settore del wedding 200 milioni per l’anno in corso e altri indennizzi arriveranno nel nuovo decreto sostegni