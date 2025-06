Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 giugno: la rassegna stampa

C'è la bassa affluenza nel primo giorno di referendum in apertura dei principali giornali in edicola: Meloni al seggio non ritira le schede. A farla da padrone è anche lo sport, col clamoroso annuncio dell'esonero di Luciano Spalletti alla vigilia del match tra Italia e Moldova. Il selezionatore azzurro sarà comunque in panchina: Ranieri favorito per sostituirlo. Grande spazio anche alla sconfitta di Sinner al termine di una epica maratona in finale al Roland Garros contro Alcaraz