Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani, il grande corteo per Gaza che, organizzato dalle opposizioni, ha sfilato ieri per le strade di Roma con la partecipazione di 300mila persone. Spazio anche al massiccio attacco di droni russi su Kharkiv, con esplosioni e morti, e l'accusa di Zelensky a Putin: "Assassino di bambini". Poi, il ritrovamento a Villa Pamphili dei corpi di una neonata e di una donna. Infine, il "disastro" degli azzurri contro la Norvegia e l'ipotesi-Ranieri come nuovo tecnico della Nazionale