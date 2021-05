Il centrodestra è in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare il coprifuoco. L’asse LeU-Pd invece ribadisce la necessità di mantenere una linea di prudenza. La cabina di regia con Draghi slitta al 17 maggio. L'Iss, intanto, lavora a un nuovo modello di valutazione del rischio di contagio che oggi arriva sul tavolo del vertice tra Governo e regioni

Centrodestra in pressing per una revisione del coprifuoco e delle riaperture. L'Iss, intanto, l avora a un nuovo modello di valutazione del rischio di contagio che oggi arriva sul tavolo del vertice tra Governo e regioni. Cresce l'attesa per lunedì quando ci sarà la cabina di regia con il premier Draghi. Già dal monitoraggio della prossima settimana potrebbero quindi cambiare i parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall'Rt, ma non c'è ancora l'accordo nella maggioranza su coprifuoco e riaperture ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

Lo scontro sul coprifuoco

Il centrodestra è in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare il coprifuoco che al momento è ancora fissato alle 22. L’asse LeU-Pd invece ribadisce la necessità di mantenere una linea di prudenza e gradualità nelle scelte, in modo che le riaperture siano irreversibili, come lo stesso Draghi ha più volte ribadito. Il risultato è che la cabina di regia politica per il 'tagliando' alle misure in vigore che Lega, Forza Italia e Iv volevano entro questa settimana, è stata fissata dal premier lunedì ed è probabile che l'unica decisione che verrà presa è il posticipo del coprifuoco alle 23.

Il pressing del centrodestra

Una scelta, quella di fissare la cabina di regia a lunedì, che si lega anche alla necessità di avere dati epidemiologici 'utili' per poter fare le giuste valutazioni. Restano comunque le incognite su quando scatterà la modifica dell’orario del coprifuoco, con Salvini in prima fila per chiedere che già da martedì la misura diventi operativa. Il centrodestra insiste e presenta al Senato una mozione firmata da tutte le forze politiche, Lega, Forza Italia, Udc e Cambiamo: via il coprifuoco, è la richiesta, anticipare le riaperture previste per giugno e luglio, dunque ristoranti al chiuso, palestre, parchi tematici, fiere, convegni e congressi, consentire l'organizzazione di eventi e cerimonie dando il via libera al settore del wedding, aprire gli stadi al pubblico e i centri commerciali nel fine settimana.