Il sottosegretario alla Sanità: "Siamo in un percorso di riaperture". E sulla posizione del premier Draghi sottolinea: "Tiene un equilibrio tra sensibilità diverse. La volontà del governo è quella di riaprire e tornare alla normalità il prima possibile"

Il coprifuoco? "Mi auguro che si possa arrivare alle 24, un’ora in più non può determinare particolari criticità". Così Andrea Costa, sottosegretario alla Sanità, ai microfoni di Sky Tg24, commentando la possibilità al vaglio dell'esecutivo di posticipare l'inizio dell'orario delle restrizioni notturne, ad ora fissato alle 22 ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

"Siamo in un percorso di riaperture", ha poi sottolineato il sottosegretario, specificando anche che "i dati ogni giorno sono in miglioramento. Ogni giorno aumentano i vaccinati nel nostro Paese". Mentre sulla posizione del premier Draghi, Costa ha precisato: "È quella di tenere un equilibrio tra sensibilità diverse. La volontà del governo è quella di riaprire e tornare alla normalità nei tempi più rapidi possibili". "Chiaro che bisogna tener conto che la pandemia esiste ancora nel nostro Paese", ha aggiunto.

"Medici no-vax 5-6%: inaccettabile"

Mentre sui medici no-vax, Costa spiega che c'è ancora "una percentuale non alta, fortunatamente, intorno al 5-6% di personale sanitario che rifiuta il vaccino. Lo trovo inaccettabile". "Non fa bene alla nostra comunità", aggiunge, "i medici dovrebbero essere i nostri primi alleati per diffondere i vaccini".