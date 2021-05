Secondo il bollettino dell’11 maggio, in Italia si registrano 6.946 nuovi casi su 286.428 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è al 2,4%. Le vittime sono 123.282 in totale, con 251 decessi nell’ultimo giorno. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 100 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore